500 نغولتروم بوتاني إلى دينار تونسي

تحويل BTN إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ btn
١٨٫٨٢٧ tnd

1.00000 BTN = 0.03765 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 7:45 UTC
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BTN إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.080289.33251.467781.67110.955318.4458
1GBP1.1688411.26265104.4211.715691.953361.1165921.5614
1USD0.92570.791985182.71.35881.547030.884417.0763
1INR0.01119410.00957660.012091910.01643050.01870650.01069410.206485

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Tunisian Dinar
1 BTN0.03765 TND
5 BTN0.18826 TND
10 BTN0.37653 TND
20 BTN0.75306 TND
50 BTN1.88265 TND
100 BTN3.76530 TND
250 BTN9.41325 TND
500 BTN18.82650 TND
1000 BTN37.65300 TND
2000 BTN75.30600 TND
5000 BTN188.26500 TND
10000 BTN376.53000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / نغولتروم بوتاني
1 TND26.55830 BTN
5 TND132.79150 BTN
10 TND265.58300 BTN
20 TND531.16600 BTN
50 TND1327.91500 BTN
100 TND2655.83000 BTN
250 TND6639.57500 BTN
500 TND13279.15000 BTN
1000 TND26558.30000 BTN
2000 TND53116.60000 BTN
5000 TND132791.50000 BTN
10000 TND265583.00000 BTN