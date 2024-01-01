Bhutan ngultrumundan Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile BTN → TND çevirin

1.000 btn
37,694 tnd

1,000 BTN = 0,03769 TND

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bhutan ngultrumundan Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Tunus Dinarı
1 BTN0,03769 TND
5 BTN0,18847 TND
10 BTN0,37693 TND
20 BTN0,75387 TND
50 BTN1,88467 TND
100 BTN3,76935 TND
250 BTN9,42338 TND
500 BTN18,84675 TND
1000 BTN37,69350 TND
2000 BTN75,38700 TND
5000 BTN188,46750 TND
10000 BTN376,93500 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Bhutan Ngultrumu
1 TND26,52980 BTN
5 TND132,64900 BTN
10 TND265,29800 BTN
20 TND530,59600 BTN
50 TND1.326,49000 BTN
100 TND2.652,98000 BTN
250 TND6.632,45000 BTN
500 TND13.264,90000 BTN
1000 TND26.529,80000 BTN
2000 TND53.059,60000 BTN
5000 TND132.649,00000 BTN
10000 TND265.298,00000 BTN