10 Tunus dinarından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile TND → BTN çevirin

10 tnd
265,18 btn

1,000 TND = 26,52 BTN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9271,4661,6450,9717,733
1 GBP1,1711,244104,0431,7151,9251,13520,747
1 USD0,940,804183,6091,3781,5470,91216,672
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

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Tunus dinarından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Bhutan Ngultrumu
1 TND26,51800 BTN
5 TND132,59000 BTN
10 TND265,18000 BTN
20 TND530,36000 BTN
50 TND1.325,90000 BTN
100 TND2.651,80000 BTN
250 TND6.629,50000 BTN
500 TND13.259,00000 BTN
1000 TND26.518,00000 BTN
2000 TND53.036,00000 BTN
5000 TND132.590,00000 BTN
10000 TND265.180,00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Tunus Dinarı
1 BTN0,03771 TND
5 BTN0,18855 TND
10 BTN0,37710 TND
20 BTN0,75421 TND
50 BTN1,88552 TND
100 BTN3,77103 TND
250 BTN9,42758 TND
500 BTN18,85515 TND
1000 BTN37,71030 TND
2000 BTN75,42060 TND
5000 BTN188,55150 TND
10000 BTN377,10300 TND