نغولتروم بوتاني إلى أرياري مدغشقري

تحويل BTN إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٥٤٬٥١٨ mga

1.00000 BTN = 54.51810 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 6:48 UTC
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BTN إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MGA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.064688.5261.436571.659810.957718.2079
1GBP1.1578111.2326102.4961.663271.921731.1088321.0812
1USD0.93930.811293183.15421.34941.559090.899517.103
1INR0.01129610.009756490.012025910.01622770.01874940.01081730.205678

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / أرياري مدغشقر
1 BTN54.51810 MGA
5 BTN272.59050 MGA
10 BTN545.18100 MGA
20 BTN1090.36200 MGA
50 BTN2725.90500 MGA
100 BTN5451.81000 MGA
250 BTN13629.52500 MGA
500 BTN27259.05000 MGA
1000 BTN54518.10000 MGA
2000 BTN109036.20000 MGA
5000 BTN272590.50000 MGA
10000 BTN545181.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / نغولتروم بوتاني
1 MGA0.01834 BTN
5 MGA0.09171 BTN
10 MGA0.18343 BTN
20 MGA0.36685 BTN
50 MGA0.91713 BTN
100 MGA1.83425 BTN
250 MGA4.58563 BTN
500 MGA9.17125 BTN
1000 MGA18.34250 BTN
2000 MGA36.68500 BTN
5000 MGA91.71250 BTN
10000 MGA183.42500 BTN