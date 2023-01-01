نغولتروم بوتاني إلى بير إثيوبي

تحويل BTN إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
665.52 etb

1.00000 BTN = 0.66552 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 6:41 UTC
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BTN إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.064688.51361.436731.660320.957518.2082
1GBP1.1573411.23215102.4441.662851.921631.1081521.0738
1USD0.939250.811589183.14261.349551.559580.899417.1033
1INR0.01129770.009761420.012027510.01623180.01875780.01081760.20571

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / البر الإثيوبي
1 BTN0.66552 ETB
5 BTN3.32758 ETB
10 BTN6.65516 ETB
20 BTN13.31032 ETB
50 BTN33.27580 ETB
100 BTN66.55160 ETB
250 BTN166.37900 ETB
500 BTN332.75800 ETB
1000 BTN665.51600 ETB
2000 BTN1331.03200 ETB
5000 BTN3327.58000 ETB
10000 BTN6655.16000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / نغولتروم بوتاني
1 ETB1.50259 BTN
5 ETB7.51295 BTN
10 ETB15.02590 BTN
20 ETB30.05180 BTN
50 ETB75.12950 BTN
100 ETB150.25900 BTN
250 ETB375.64750 BTN
500 ETB751.29500 BTN
1000 ETB1502.59000 BTN
2000 ETB3005.18000 BTN
5000 ETB7512.95000 BTN
10000 ETB15025.90000 BTN