250 نغولتروم بوتاني إلى بير إثيوبي

تحويل BTN إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

250 btn
167.05 etb

1.00000 BTN = 0.66820 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 5:58 UTC
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BTN إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.0786589.25831.465081.666130.9542518.4045
1GBP1.1690411.26095104.3441.712691.947711.1155621.515
1USD0.927050.793053182.751.358251.544640.884717.0625
1INR0.01120340.009583720.012084610.01641390.01866630.01069120.206193

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / البر الإثيوبي
1 BTN0.66820 ETB
5 BTN3.34100 ETB
10 BTN6.68200 ETB
20 BTN13.36400 ETB
50 BTN33.41000 ETB
100 BTN66.82000 ETB
250 BTN167.05000 ETB
500 BTN334.10000 ETB
1000 BTN668.20000 ETB
2000 BTN1336.40000 ETB
5000 BTN3341.00000 ETB
10000 BTN6682.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / نغولتروم بوتاني
1 ETB1.49656 BTN
5 ETB7.48280 BTN
10 ETB14.96560 BTN
20 ETB29.93120 BTN
50 ETB74.82800 BTN
100 ETB149.65600 BTN
250 ETB374.14000 BTN
500 ETB748.28000 BTN
1000 ETB1496.56000 BTN
2000 ETB2993.12000 BTN
5000 ETB7482.80000 BTN
10000 ETB14965.60000 BTN