Bhutan ngultrumundan Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile BTN → ETB çevirin

1.000 btn
680,07 etb

1,000 BTN = 0,6801 ETB

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37718,8620,940,8031,3621,6841,547
1 CAD0,726113,6940,6820,5830,9881,2231,123
1 ZAR0,0530,07310,050,0430,0720,0890,082
1 EUR1,0641,46620,07110,8551,4491,7921,647

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Bhutan ngultrumundan Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Etiyopya Birri
1 BTN0,68007 ETB
5 BTN3,40036 ETB
10 BTN6,80071 ETB
20 BTN13,60142 ETB
50 BTN34,00355 ETB
100 BTN68,00710 ETB
250 BTN170,01775 ETB
500 BTN340,03550 ETB
1000 BTN680,07100 ETB
2000 BTN1.360,14200 ETB
5000 BTN3.400,35500 ETB
10000 BTN6.800,71000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Bhutan Ngultrumu
1 ETB1,47043 BTN
5 ETB7,35215 BTN
10 ETB14,70430 BTN
20 ETB29,40860 BTN
50 ETB73,52150 BTN
100 ETB147,04300 BTN
250 ETB367,60750 BTN
500 ETB735,21500 BTN
1000 ETB1.470,43000 BTN
2000 ETB2.940,86000 BTN
5000 ETB7.352,15000 BTN
10000 ETB14.704,30000 BTN