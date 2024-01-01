50 Etiyopya birrinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile ETB → BTN çevirin

1,000Br ETB = 0,6922Nu. BTN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → BTN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BTN
1 ETB → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,71990,7830
Düşük0,69000,6900
Ortalama0,69830,7198
Değişim-2.42%-9.91%
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1 ETB → BTN istatistikleri

ETB → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7199, en düşük 0,6900 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6983 oldu. ETB → BTN kurundaki değişiklik -2.42 değerindeydi.

ETB → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7830, en düşük 0,6900 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7198 oldu. ETB → BTN kurundaki değişiklik -9.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - BTN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Bhutan Ngultrumu
1 ETB0,69219 BTN
5 ETB3,46096 BTN
10 ETB6,92192 BTN
20 ETB13,84384 BTN
50 ETB34,60960 BTN
100 ETB69,21920 BTN
250 ETB173,04800 BTN
500 ETB346,09600 BTN
1000 ETB692,19200 BTN
2000 ETB1.384,38400 BTN
5000 ETB3.460,96000 BTN
10000 ETB6.921,92000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Etiyopya Birri
1 BTN1,44469 ETB
5 BTN7,22345 ETB
10 BTN14,44690 ETB
20 BTN28,89380 ETB
50 BTN72,23450 ETB
100 BTN144,46900 ETB
250 BTN361,17250 ETB
500 BTN722,34500 ETB
1000 BTN1.444,69000 ETB
2000 BTN2.889,38000 ETB
5000 BTN7.223,45000 ETB
10000 BTN14.446,90000 ETB