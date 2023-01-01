نغولتروم بوتاني إلى فرنك سويسري

تحويل BTN إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٬٣٥٠ xpf

1.00000 BTN = 1.35014 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 6:54 UTC
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BTN إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.065488.59331.437331.660670.957918.2089
1GBP1.1573411.23295102.5261.663371.921831.1086221.0725
1USD0.93860.811063183.1551.34911.558720.89917.0911
1INR0.01128750.009753630.012025710.01622390.01874480.01081110.205533

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / فرنك الـ CFP
1 BTN1.35014 XPF
5 BTN6.75070 XPF
10 BTN13.50140 XPF
20 BTN27.00280 XPF
50 BTN67.50700 XPF
100 BTN135.01400 XPF
250 BTN337.53500 XPF
500 BTN675.07000 XPF
1000 BTN1350.14000 XPF
2000 BTN2700.28000 XPF
5000 BTN6750.70000 XPF
10000 BTN13501.40000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / نغولتروم بوتاني
1 XPF0.74067 BTN
5 XPF3.70333 BTN
10 XPF7.40666 BTN
20 XPF14.81332 BTN
50 XPF37.03330 BTN
100 XPF74.06660 BTN
250 XPF185.16650 BTN
500 XPF370.33300 BTN
1000 XPF740.66600 BTN
2000 XPF1481.33200 BTN
5000 XPF3703.33000 BTN
10000 XPF7406.66000 BTN