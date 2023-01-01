500 نغولتروم بوتاني إلى فرنك سويسري

تحويل BTN إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

500 btn
669 xpf

1.00000 BTN = 1.33838 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:5 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BTN إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 XPF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.079889.29681.467561.670350.954418.4703
1GBP1.1694511.26285104.4351.716341.953521.1161321.6014
1USD0.92610.79186182.69751.35911.546910.883817.1053
1INR0.01119860.009575380.012092310.01643460.01870560.01068710.206842

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / فرنك الـ CFP
1 BTN1.33838 XPF
5 BTN6.69190 XPF
10 BTN13.38380 XPF
20 BTN26.76760 XPF
50 BTN66.91900 XPF
100 BTN133.83800 XPF
250 BTN334.59500 XPF
500 BTN669.19000 XPF
1000 BTN1338.38000 XPF
2000 BTN2676.76000 XPF
5000 BTN6691.90000 XPF
10000 BTN13383.80000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / نغولتروم بوتاني
1 XPF0.74717 BTN
5 XPF3.73587 BTN
10 XPF7.47174 BTN
20 XPF14.94348 BTN
50 XPF37.35870 BTN
100 XPF74.71740 BTN
250 XPF186.79350 BTN
500 XPF373.58700 BTN
1000 XPF747.17400 BTN
2000 XPF1494.34800 BTN
5000 XPF3735.87000 BTN
10000 XPF7471.74000 BTN