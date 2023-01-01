50 نغولتروم بوتاني إلى فرنك سويسري

تحويل BTN إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

50 btn
67 xpf

1.00000 BTN = 1.33826 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:2 UTC
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BTN إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85521.079789.3021.467691.670460.9543518.4719
1GBP1.1693211.2626104.431.716321.953431.1159421.6011
1USD0.92620.792016182.711.359351.547150.88417.1084
1INR0.0111980.009575820.012090410.01643510.01870570.01068790.206848

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / فرنك الـ CFP
1 BTN1.33826 XPF
5 BTN6.69130 XPF
10 BTN13.38260 XPF
20 BTN26.76520 XPF
50 BTN66.91300 XPF
100 BTN133.82600 XPF
250 BTN334.56500 XPF
500 BTN669.13000 XPF
1000 BTN1338.26000 XPF
2000 BTN2676.52000 XPF
5000 BTN6691.30000 XPF
10000 BTN13382.60000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / نغولتروم بوتاني
1 XPF0.74724 BTN
5 XPF3.73620 BTN
10 XPF7.47241 BTN
20 XPF14.94482 BTN
50 XPF37.36205 BTN
100 XPF74.72410 BTN
250 XPF186.81025 BTN
500 XPF373.62050 BTN
1000 XPF747.24100 BTN
2000 XPF1494.48200 BTN
5000 XPF3736.20500 BTN
10000 XPF7472.41000 BTN