Bhutan ngultrumundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile BTN → XPF çevirin

1.000 btn
1.339 xpf

1,000 BTN = 1,339 XPF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bhutan ngultrumundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / CFP Frangı
1 BTN1,33885 XPF
5 BTN6,69425 XPF
10 BTN13,38850 XPF
20 BTN26,77700 XPF
50 BTN66,94250 XPF
100 BTN133,88500 XPF
250 BTN334,71250 XPF
500 BTN669,42500 XPF
1000 BTN1.338,85000 XPF
2000 BTN2.677,70000 XPF
5000 BTN6.694,25000 XPF
10000 BTN13.388,50000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Bhutan Ngultrumu
1 XPF0,74691 BTN
5 XPF3,73454 BTN
10 XPF7,46907 BTN
20 XPF14,93814 BTN
50 XPF37,34535 BTN
100 XPF74,69070 BTN
250 XPF186,72675 BTN
500 XPF373,45350 BTN
1000 XPF746,90700 BTN
2000 XPF1.493,81400 BTN
5000 XPF3.734,53500 BTN
10000 XPF7.469,07000 BTN