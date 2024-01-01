2.000 İsviçre frangından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile XPF → BTN çevirin

2.000 xpf
1.524,00 btn

1,000₣ XPF = 0,7620Nu. BTN

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XPF → BTN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 XPF → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,76440,7644
Düşük0,75160,7483
Ortalama0,75990,7558
Değişim1.38%1.63%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XPF → BTN istatistikleri

XPF → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7644, en düşük 0,7516 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7599 oldu. XPF → BTN kurundaki değişiklik 1.38 değerindeydi.

XPF → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7644, en düşük 0,7483 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7558 oldu. XPF → BTN kurundaki değişiklik 1.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsviçre frangından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Bhutan Ngultrumu
1 XPF0,76200 BTN
5 XPF3,80999 BTN
10 XPF7,61998 BTN
20 XPF15,23996 BTN
50 XPF38,09990 BTN
100 XPF76,19980 BTN
250 XPF190,49950 BTN
500 XPF380,99900 BTN
1000 XPF761,99800 BTN
2000 XPF1.523,99600 BTN
5000 XPF3.809,99000 BTN
10000 XPF7.619,98000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / CFP Frangı
1 BTN1,31234 XPF
5 BTN6,56170 XPF
10 BTN13,12340 XPF
20 BTN26,24680 XPF
50 BTN65,61700 XPF
100 BTN131,23400 XPF
250 BTN328,08500 XPF
500 BTN656,17000 XPF
1000 BTN1.312,34000 XPF
2000 BTN2.624,68000 XPF
5000 BTN6.561,70000 XPF
10000 BTN13.123,40000 XPF