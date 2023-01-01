نغولتروم بوتاني إلى دولار ناميبي

تحويل BTN إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
227.06 nad

1.00000 BTN = 0.22706 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:48 UTC
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BTN إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 NAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064988.5481.436921.660020.9578518.2076
1GBP1.1576811.2327102.5011.663341.921591.1088821.0766
1USD0.939050.811227183.15151.349351.558850.8993517.0979
1INR0.01129330.009756020.012026210.01622760.01874710.01081580.205623

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Namibian Dollar
1 BTN0.22706 NAD
5 BTN1.13529 NAD
10 BTN2.27057 NAD
20 BTN4.54114 NAD
50 BTN11.35285 NAD
100 BTN22.70570 NAD
250 BTN56.76425 NAD
500 BTN113.52850 NAD
1000 BTN227.05700 NAD
2000 BTN454.11400 NAD
5000 BTN1135.28500 NAD
10000 BTN2270.57000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / نغولتروم بوتاني
1 NAD4.40419 BTN
5 NAD22.02095 BTN
10 NAD44.04190 BTN
20 NAD88.08380 BTN
50 NAD220.20950 BTN
100 NAD440.41900 BTN
250 NAD1101.04750 BTN
500 NAD2202.09500 BTN
1000 NAD4404.19000 BTN
2000 NAD8808.38000 BTN
5000 NAD22020.95000 BTN
10000 NAD44041.90000 BTN