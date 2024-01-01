1 دولار ناميبي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل NAD إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1 nad
4.33 btn

1.00000 NAD = 4.33493 BTN

Mid-market exchange rate at 02:21
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856421.0843589.80371.470651.662480.95759518.4483
1 GBP1.1676511.26615104.861.717221.94121.1181421.5413
1 USD0.92220.789796182.8181.356251.533150.8830517.0132
1 INR0.01113540.009536520.012074710.01637630.01851230.01066250.205429

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / نغولتروم بوتاني
1 NAD4.33493 BTN
5 NAD21.67465 BTN
10 NAD43.34930 BTN
20 NAD86.69860 BTN
50 NAD216.74650 BTN
100 NAD433.49300 BTN
250 NAD1083.73250 BTN
500 NAD2167.46500 BTN
1000 NAD4334.93000 BTN
2000 NAD8669.86000 BTN
5000 NAD21674.65000 BTN
10000 NAD43349.30000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Namibian Dollar
1 BTN0.23068 NAD
5 BTN1.15342 NAD
10 BTN2.30684 NAD
20 BTN4.61368 NAD
50 BTN11.53420 NAD
100 BTN23.06840 NAD
250 BTN57.67100 NAD
500 BTN115.34200 NAD
1000 BTN230.68400 NAD
2000 BTN461.36800 NAD
5000 BTN1153.42000 NAD
10000 BTN2306.84000 NAD