نغولتروم بوتاني إلى لوتي ليسوتو

تحويل BTN إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٢٢٧٫٠٨ lsl

1.00000 BTN = 0.22708 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 6:47 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BTN إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 LSL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.064788.53371.43661.65970.957618.2104
1GBP1.1576111.23255102.4911.663081.921361.1085321.0813
1USD0.939250.811326183.15371.34931.558850.899417.1038
1INR0.01129510.009756950.012025910.01622660.01874660.01081610.205689

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

BTN إلى USD

BTN إلى CAD

BTN إلى ZAR

BTN إلى EUR

BTN إلى GBP

BTN إلى SGD

BTN إلى NZD

BTN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Lesotho Loti
1 BTN0.22708 LSL
5 BTN1.13542 LSL
10 BTN2.27084 LSL
20 BTN4.54168 LSL
50 BTN11.35420 LSL
100 BTN22.70840 LSL
250 BTN56.77100 LSL
500 BTN113.54200 LSL
1000 BTN227.08400 LSL
2000 BTN454.16800 LSL
5000 BTN1135.42000 LSL
10000 BTN2270.84000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / نغولتروم بوتاني
1 LSL4.40365 BTN
5 LSL22.01825 BTN
10 LSL44.03650 BTN
20 LSL88.07300 BTN
50 LSL220.18250 BTN
100 LSL440.36500 BTN
250 LSL1100.91250 BTN
500 LSL2201.82500 BTN
1000 LSL4403.65000 BTN
2000 LSL8807.30000 BTN
5000 LSL22018.25000 BTN
10000 LSL44036.50000 BTN