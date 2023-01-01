5000 نغولتروم بوتاني إلى لوتي ليسوتو

تحويل BTN إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ btn
١٬١٣٧٫٦٦ lsl

1.00000 BTN = 0.22753 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 6:46 UTC
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BTN إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.079289.28111.465881.666980.954218.4117
1GBP1.1690411.2616104.3711.713631.948721.115521.5235
1USD0.92660.792644182.7291.35831.544640.8842517.0605
1INR0.01120060.009581210.012087710.01641870.01867110.01068850.206222

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Lesotho Loti
1 BTN0.22753 LSL
5 BTN1.13766 LSL
10 BTN2.27532 LSL
20 BTN4.55064 LSL
50 BTN11.37660 LSL
100 BTN22.75320 LSL
250 BTN56.88300 LSL
500 BTN113.76600 LSL
1000 BTN227.53200 LSL
2000 BTN455.06400 LSL
5000 BTN1137.66000 LSL
10000 BTN2275.32000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / نغولتروم بوتاني
1 LSL4.39498 BTN
5 LSL21.97490 BTN
10 LSL43.94980 BTN
20 LSL87.89960 BTN
50 LSL219.74900 BTN
100 LSL439.49800 BTN
250 LSL1098.74500 BTN
500 LSL2197.49000 BTN
1000 LSL4394.98000 BTN
2000 LSL8789.96000 BTN
5000 LSL21974.90000 BTN
10000 LSL43949.80000 BTN