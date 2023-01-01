نغولتروم بوتاني إلى كرونة نروجية

تحويل BTN إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٣٠٫٠٧ nok

1.00000 BTN = 0.13007 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 6:49 UTC
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BTN إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064988.5481.436921.660020.9578518.2076
1GBP1.1576811.2327102.5011.663341.921591.1088821.0766
1USD0.939050.811227183.15151.349351.558850.8993517.0979
1INR0.01129330.009756020.012026210.01622760.01874710.01081580.205623

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / كروني نرويجي
1 BTN0.13007 NOK
5 BTN0.65036 NOK
10 BTN1.30072 NOK
20 BTN2.60144 NOK
50 BTN6.50360 NOK
100 BTN13.00720 NOK
250 BTN32.51800 NOK
500 BTN65.03600 NOK
1000 BTN130.07200 NOK
2000 BTN260.14400 NOK
5000 BTN650.36000 NOK
10000 BTN1300.72000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / نغولتروم بوتاني
1 NOK7.68804 BTN
5 NOK38.44020 BTN
10 NOK76.88040 BTN
20 NOK153.76080 BTN
50 NOK384.40200 BTN
100 NOK768.80400 BTN
250 NOK1922.01000 BTN
500 NOK3844.02000 BTN
1000 NOK7688.04000 BTN
2000 NOK15376.08000 BTN
5000 NOK38440.20000 BTN
10000 NOK76880.40000 BTN