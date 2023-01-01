نغولتروم بوتاني إلى بيزو كولومبي

تحويل BTN إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
47200.90 cop

1.00000 BTN = 47.20090 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BTN إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 COP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.064788.51951.436871.660480.957618.2096
1GBP1.1572711.2321102.4371.662781.921551.1082121.0726
1USD0.93920.811622183.14031.349551.559580.899417.103
1INR0.01129690.009762080.012027910.01623220.01875840.01081790.205713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

BTN إلى USD

BTN إلى CAD

BTN إلى ZAR

BTN إلى EUR

BTN إلى GBP

BTN إلى SGD

BTN إلى NZD

BTN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / البيزو الكولومبي
1 BTN47.20090 COP
5 BTN236.00450 COP
10 BTN472.00900 COP
20 BTN944.01800 COP
50 BTN2360.04500 COP
100 BTN4720.09000 COP
250 BTN11800.22500 COP
500 BTN23600.45000 COP
1000 BTN47200.90000 COP
2000 BTN94401.80000 COP
5000 BTN236004.50000 COP
10000 BTN472009.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / نغولتروم بوتاني
1 COP0.02119 BTN
5 COP0.10593 BTN
10 COP0.21186 BTN
20 COP0.42372 BTN
50 COP1.05930 BTN
100 COP2.11860 BTN
250 COP5.29650 BTN
500 COP10.59300 BTN
1000 COP21.18600 BTN
2000 COP42.37200 BTN
5000 COP105.93000 BTN
10000 COP211.86000 BTN