10 آلاف نغولتروم بوتاني إلى بيزو كولومبي

تحويل BTN إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ btn
٤٩١٬٣٣٥ cop

1.00000 BTN = 49.13350 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
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BTN إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.078989.27631.465251.666250.954418.4079
1GBP1.1690411.26125104.3651.71291.947881.1157421.5191
1USD0.926850.792864182.74751.35811.54440.884617.0617
1INR0.01120120.009581730.01208510.01641260.0186640.01069040.20619

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / البيزو الكولومبي
1 BTN49.13350 COP
5 BTN245.66750 COP
10 BTN491.33500 COP
20 BTN982.67000 COP
50 BTN2456.67500 COP
100 BTN4913.35000 COP
250 BTN12283.37500 COP
500 BTN24566.75000 COP
1000 BTN49133.50000 COP
2000 BTN98267.00000 COP
5000 BTN245667.50000 COP
10000 BTN491335.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / نغولتروم بوتاني
1 COP0.02035 BTN
5 COP0.10176 BTN
10 COP0.20353 BTN
20 COP0.40705 BTN
50 COP1.01764 BTN
100 COP2.03527 BTN
250 COP5.08818 BTN
500 COP10.17635 BTN
1000 COP20.35270 BTN
2000 COP40.70540 BTN
5000 COP101.76350 BTN
10000 COP203.52700 BTN