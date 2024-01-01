不丹努尔特鲁姆兑哥伦比亚比索
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|1 BTN兑COP
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|49.4978
|49.9450
|低
|46.9498
|45.7572
|一般
|48.2442
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1 BTN 兑 COP 统计信息
过去 30 天，BTN 兑 COP 的表现如下：30 天高点为 49.4978，30 天低点为 46.9498。这意味着 30 天平均值为 48.2442。BTN 兑 COP 的变化为 2.41。
过去 90 天，BTN 兑 COP 的表现如下：90 天高点为 49.9450，90 天低点为 45.7572。这意味着 90 天平均值为 47.9722。BTN 兑 COP 的变化为 5.78。
如何将不丹努尔特鲁姆兑换成哥伦比亚比索
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BTN作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择COP作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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