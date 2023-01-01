نغولتروم بوتاني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل BTN إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
22.17 bam

1.00000 BTN = 0.02217 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 6:38 UTC
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BTN إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.064788.51911.436871.660610.957618.2098
1GBP1.1573411.2322102.4451.662921.921861.1082721.0746
1USD0.939250.811557183.13991.349551.55970.8993517.1032
1INR0.0112970.009761340.012027910.01623230.01875990.01081730.205716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 BTN0.02217 BAM
5 BTN0.11083 BAM
10 BTN0.22165 BAM
20 BTN0.44331 BAM
50 BTN1.10826 BAM
100 BTN2.21653 BAM
250 BTN5.54132 BAM
500 BTN11.08265 BAM
1000 BTN22.16530 BAM
2000 BTN44.33060 BAM
5000 BTN110.82650 BAM
10000 BTN221.65300 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / نغولتروم بوتاني
1 BAM45.11560 BTN
5 BAM225.57800 BTN
10 BAM451.15600 BTN
20 BAM902.31200 BTN
50 BAM2255.78000 BTN
100 BAM4511.56000 BTN
250 BAM11278.90000 BTN
500 BAM22557.80000 BTN
1000 BAM45115.60000 BTN
2000 BAM90231.20000 BTN
5000 BAM225578.00000 BTN
10000 BAM451156.00000 BTN