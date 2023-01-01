50 نغولتروم بوتاني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل BTN إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ btn
١٫١٠ bam

1.00000 BTN = 0.02198 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 5:16 UTC
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BTN إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.0787589.2721.465271.667050.954218.4096
1GBP1.1688411.26095104.351.712751.948621.1153121.519
1USD0.9270.793053182.7551.35831.545360.884517.0657
1INR0.01120170.009583140.012083910.01641350.01867390.01068820.20622

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 BTN0.02198 BAM
5 BTN0.10989 BAM
10 BTN0.21978 BAM
20 BTN0.43957 BAM
50 BTN1.09892 BAM
100 BTN2.19784 BAM
250 BTN5.49460 BAM
500 BTN10.98920 BAM
1000 BTN21.97840 BAM
2000 BTN43.95680 BAM
5000 BTN109.89200 BAM
10000 BTN219.78400 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / نغولتروم بوتاني
1 BAM45.49930 BTN
5 BAM227.49650 BTN
10 BAM454.99300 BTN
20 BAM909.98600 BTN
50 BAM2274.96500 BTN
100 BAM4549.93000 BTN
250 BAM11374.82500 BTN
500 BAM22749.65000 BTN
1000 BAM45499.30000 BTN
2000 BAM90998.60000 BTN
5000 BAM227496.50000 BTN
10000 BAM454993.00000 BTN