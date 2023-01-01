نغولتروم بوتاني إلى روبية موريشية

تحويل BTN إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٥٣٧٫٣٦ mur

1.00000 BTN = 0.53736 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:46 UTC
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BTN إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064988.5481.436921.660020.9578518.2076
1GBP1.1576811.2327102.5011.663341.921591.1088821.0766
1USD0.939050.811227183.15151.349351.558850.8993517.0979
1INR0.01129330.009756020.012026210.01622760.01874710.01081580.205623

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Mauritian Rupee
1 BTN0.53736 MUR
5 BTN2.68680 MUR
10 BTN5.37359 MUR
20 BTN10.74718 MUR
50 BTN26.86795 MUR
100 BTN53.73590 MUR
250 BTN134.33975 MUR
500 BTN268.67950 MUR
1000 BTN537.35900 MUR
2000 BTN1074.71800 MUR
5000 BTN2686.79500 MUR
10000 BTN5373.59000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / نغولتروم بوتاني
1 MUR1.86095 BTN
5 MUR9.30475 BTN
10 MUR18.60950 BTN
20 MUR37.21900 BTN
50 MUR93.04750 BTN
100 MUR186.09500 BTN
250 MUR465.23750 BTN
500 MUR930.47500 BTN
1000 MUR1860.95000 BTN
2000 MUR3721.90000 BTN
5000 MUR9304.75000 BTN
10000 MUR18609.50000 BTN