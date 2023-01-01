ألف نغولتروم بوتاني إلى روبية موريشية

تحويل BTN إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٥٥٣٫٥٩ mur

1.00000 BTN = 0.55359 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:2 UTC
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BTN إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855451.0791589.26381.466191.66690.9541518.4049
1GBP1.1689811.2615104.3471.713941.948561.1153821.5149
1USD0.926650.792707182.71681.358651.544640.8841517.055
1INR0.01120270.009583390.012089410.01642530.01867380.01068890.206185

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Mauritian Rupee
1 BTN0.55359 MUR
5 BTN2.76793 MUR
10 BTN5.53586 MUR
20 BTN11.07172 MUR
50 BTN27.67930 MUR
100 BTN55.35860 MUR
250 BTN138.39650 MUR
500 BTN276.79300 MUR
1000 BTN553.58600 MUR
2000 BTN1107.17200 MUR
5000 BTN2767.93000 MUR
10000 BTN5535.86000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / نغولتروم بوتاني
1 MUR1.80640 BTN
5 MUR9.03200 BTN
10 MUR18.06400 BTN
20 MUR36.12800 BTN
50 MUR90.32000 BTN
100 MUR180.64000 BTN
250 MUR451.60000 BTN
500 MUR903.20000 BTN
1000 MUR1806.40000 BTN
2000 MUR3612.80000 BTN
5000 MUR9032.00000 BTN
10000 MUR18064.00000 BTN