100 روبية موريشية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل MUR إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

100 mur
178.77 btn

1.00000 MUR = 1.78765 BTN

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / نغولتروم بوتاني
1 MUR1.78765 BTN
5 MUR8.93825 BTN
10 MUR17.87650 BTN
20 MUR35.75300 BTN
50 MUR89.38250 BTN
100 MUR178.76500 BTN
250 MUR446.91250 BTN
500 MUR893.82500 BTN
1000 MUR1787.65000 BTN
2000 MUR3575.30000 BTN
5000 MUR8938.25000 BTN
10000 MUR17876.50000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Mauritian Rupee
1 BTN0.55939 MUR
5 BTN2.79697 MUR
10 BTN5.59395 MUR
20 BTN11.18790 MUR
50 BTN27.96975 MUR
100 BTN55.93950 MUR
250 BTN139.84875 MUR
500 BTN279.69750 MUR
1000 BTN559.39500 MUR
2000 BTN1118.79000 MUR
5000 BTN2796.97500 MUR
10000 BTN5593.95000 MUR