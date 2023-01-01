نغولتروم بوتاني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل BTN إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٧٬٣٨٠ xof

1.00000 BTN = 7.38041 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:58 UTC
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BTN إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.065488.59331.437331.660670.957918.2089
1GBP1.1573411.23295102.5261.663371.921831.1086221.0725
1USD0.93860.811063183.1551.34911.558720.89917.0911
1INR0.01128750.009753630.012025710.01622390.01874480.01081110.205533

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 BTN7.38041 XOF
5 BTN36.90205 XOF
10 BTN73.80410 XOF
20 BTN147.60820 XOF
50 BTN369.02050 XOF
100 BTN738.04100 XOF
250 BTN1845.10250 XOF
500 BTN3690.20500 XOF
1000 BTN7380.41000 XOF
2000 BTN14760.82000 XOF
5000 BTN36902.05000 XOF
10000 BTN73804.10000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / نغولتروم بوتاني
1 XOF0.13549 BTN
5 XOF0.67747 BTN
10 XOF1.35494 BTN
20 XOF2.70988 BTN
50 XOF6.77470 BTN
100 XOF13.54940 BTN
250 XOF33.87350 BTN
500 XOF67.74700 BTN
1000 XOF135.49400 BTN
2000 XOF270.98800 BTN
5000 XOF677.47000 BTN
10000 XOF1354.94000 BTN