ألف فرنك غرب إفريقي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل XOF إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ xof
١٣٥٫٦١ btn

1.00000 XOF = 0.13561 BTN

Mid-market exchange rate at 21:09
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.873651.084890.24021.484491.6670.962918.7651
1 GBP1.1446211.2417103.2921.69921.908111.1021621.4792
1 USD0.92180.805348183.1861.368451.536690.887617.2982
1 INR0.01108150.009681290.012021310.01645050.01847290.01067010.207946

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / نغولتروم بوتاني
1 XOF0.13561 BTN
5 XOF0.67806 BTN
10 XOF1.35611 BTN
20 XOF2.71222 BTN
50 XOF6.78055 BTN
100 XOF13.56110 BTN
250 XOF33.90275 BTN
500 XOF67.80550 BTN
1000 XOF135.61100 BTN
2000 XOF271.22200 BTN
5000 XOF678.05500 BTN
10000 XOF1356.11000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 BTN7.37405 XOF
5 BTN36.87025 XOF
10 BTN73.74050 XOF
20 BTN147.48100 XOF
50 BTN368.70250 XOF
100 BTN737.40500 XOF
250 BTN1843.51250 XOF
500 BTN3687.02500 XOF
1000 BTN7374.05000 XOF
2000 BTN14748.10000 XOF
5000 BTN36870.25000 XOF
10000 BTN73740.50000 XOF