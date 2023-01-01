10 آلاف نغولتروم بوتاني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل BTN إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ btn
٧٣٬٠٣٨ xof

1.00000 BTN = 7.30375 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 3:31 UTC
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BTN إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855251.079889.29231.467661.669970.954418.4667
1GBP1.1692511.2627104.4171.716261.952831.1159321.5947
1USD0.92610.791954182.69341.35921.546550.883817.102
1INR0.01119920.009576990.012092910.01643660.01870220.01068770.206812

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 BTN7.30375 XOF
5 BTN36.51875 XOF
10 BTN73.03750 XOF
20 BTN146.07500 XOF
50 BTN365.18750 XOF
100 BTN730.37500 XOF
250 BTN1825.93750 XOF
500 BTN3651.87500 XOF
1000 BTN7303.75000 XOF
2000 BTN14607.50000 XOF
5000 BTN36518.75000 XOF
10000 BTN73037.50000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / نغولتروم بوتاني
1 XOF0.13692 BTN
5 XOF0.68458 BTN
10 XOF1.36916 BTN
20 XOF2.73832 BTN
50 XOF6.84580 BTN
100 XOF13.69160 BTN
250 XOF34.22900 BTN
500 XOF68.45800 BTN
1000 XOF136.91600 BTN
2000 XOF273.83200 BTN
5000 XOF684.58000 BTN
10000 XOF1369.16000 BTN