Bhutan ngultrumundan CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile BTN → XOF çevirin

1.000 btn
7.373 xof

1,000 BTN = 7,373 XOF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bhutan ngultrumundan CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / CFA Frangı BCEAO
1 BTN7,37303 XOF
5 BTN36,86515 XOF
10 BTN73,73030 XOF
20 BTN147,46060 XOF
50 BTN368,65150 XOF
100 BTN737,30300 XOF
250 BTN1.843,25750 XOF
500 BTN3.686,51500 XOF
1000 BTN7.373,03000 XOF
2000 BTN14.746,06000 XOF
5000 BTN36.865,15000 XOF
10000 BTN73.730,30000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Bhutan Ngultrumu
1 XOF0,13563 BTN
5 XOF0,67815 BTN
10 XOF1,35629 BTN
20 XOF2,71258 BTN
50 XOF6,78145 BTN
100 XOF13,56290 BTN
250 XOF33,90725 BTN
500 XOF67,81450 BTN
1000 XOF135,62900 BTN
2000 XOF271,25800 BTN
5000 XOF678,14500 BTN
10000 XOF1.356,29000 BTN