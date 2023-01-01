نغولتروم بوتاني إلى ين ياباني

تحويل BTN إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٬٧٨٥ jpy

1.00000 BTN = 1.78484 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 6:46 UTC
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BTN إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.064788.52961.436811.660350.9575518.2094
1GBP1.1577411.23255102.4861.663331.922111.108621.0801
1USD0.939250.811326183.14981.34951.559450.8993517.1028
1INR0.01129570.00975740.012026510.01622970.01875480.0108160.205687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / ين ياباني
1 BTN1.78484 JPY
5 BTN8.92420 JPY
10 BTN17.84840 JPY
20 BTN35.69680 JPY
50 BTN89.24200 JPY
100 BTN178.48400 JPY
250 BTN446.21000 JPY
500 BTN892.42000 JPY
1000 BTN1784.84000 JPY
2000 BTN3569.68000 JPY
5000 BTN8924.20000 JPY
10000 BTN17848.40000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / نغولتروم بوتاني
100 JPY56.02750 BTN
1000 JPY560.27500 BTN
1500 JPY840.41250 BTN
2000 JPY1120.55000 BTN
3000 JPY1680.82500 BTN
5000 JPY2801.37500 BTN
5400 JPY3025.48500 BTN
10000 JPY5602.75000 BTN
15000 JPY8404.12500 BTN
20000 JPY11205.50000 BTN
25000 JPY14006.87500 BTN
30000 JPY16808.25000 BTN