Bhutan ngultrumundan Japon yenine

Reel döviz kuru ile BTN → JPY çevirin

1.000 btn
1.833 jpy

1,000 BTN = 1,833 JPY

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bhutan ngultrumundan Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Japon Yeni
1 BTN1,83315 JPY
5 BTN9,16575 JPY
10 BTN18,33150 JPY
20 BTN36,66300 JPY
50 BTN91,65750 JPY
100 BTN183,31500 JPY
250 BTN458,28750 JPY
500 BTN916,57500 JPY
1000 BTN1.833,15000 JPY
2000 BTN3.666,30000 JPY
5000 BTN9.165,75000 JPY
10000 BTN18.331,50000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Bhutan Ngultrumu
100 JPY54,55080 BTN
1000 JPY545,50800 BTN
1500 JPY818,26200 BTN
2000 JPY1.091,01600 BTN
3000 JPY1.636,52400 BTN
5000 JPY2.727,54000 BTN
5400 JPY2.945,74320 BTN
10000 JPY5.455,08000 BTN
15000 JPY8.182,62000 BTN
20000 JPY10.910,16000 BTN
25000 JPY13.637,70000 BTN
30000 JPY16.365,24000 BTN