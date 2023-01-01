نغولتروم بوتاني إلى سول بيروفي

تحويل BTN إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٤٤٫٨١ pen

1.00000 BTN = 0.04481 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:28 UTC
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BTN إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.064888.53761.436731.660120.9577518.2091
1GBP1.1575411.23255102.4861.663081.921661.1086421.0778
1USD0.93910.811326183.14951.34931.559090.899417.101
1INR0.01129460.009757440.012026510.01622740.01875040.01081670.205666

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Peruvian Nuevo Sol
1 BTN0.04481 PEN
5 BTN0.22404 PEN
10 BTN0.44809 PEN
20 BTN0.89618 PEN
50 BTN2.24045 PEN
100 BTN4.48090 PEN
250 BTN11.20225 PEN
500 BTN22.40450 PEN
1000 BTN44.80900 PEN
2000 BTN89.61800 PEN
5000 BTN224.04500 PEN
10000 BTN448.09000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / نغولتروم بوتاني
1 PEN22.31700 BTN
5 PEN111.58500 BTN
10 PEN223.17000 BTN
20 PEN446.34000 BTN
50 PEN1115.85000 BTN
100 PEN2231.70000 BTN
250 PEN5579.25000 BTN
500 PEN11158.50000 BTN
1000 PEN22317.00000 BTN
2000 PEN44634.00000 BTN
5000 PEN111585.00000 BTN
10000 PEN223170.00000 BTN