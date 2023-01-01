50 نغولتروم بوتاني إلى سول بيروفي

تحويل BTN إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ btn
٢٫٢٤ pen

1.00000 BTN = 0.04477 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
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BTN إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.079689.27121.467011.668370.9539518.4073
1GBP1.1687711.2618104.3371.71461.949931.1149521.5138
1USD0.92630.792519182.68911.358851.545360.8836517.0501
1INR0.01120180.009584320.012093510.01643320.01868880.01068640.206195

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Peruvian Nuevo Sol
1 BTN0.04477 PEN
5 BTN0.22383 PEN
10 BTN0.44766 PEN
20 BTN0.89531 PEN
50 BTN2.23828 PEN
100 BTN4.47657 PEN
250 BTN11.19142 PEN
500 BTN22.38285 PEN
1000 BTN44.76570 PEN
2000 BTN89.53140 PEN
5000 BTN223.82850 PEN
10000 BTN447.65700 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / نغولتروم بوتاني
1 PEN22.33850 BTN
5 PEN111.69250 BTN
10 PEN223.38500 BTN
20 PEN446.77000 BTN
50 PEN1116.92500 BTN
100 PEN2233.85000 BTN
250 PEN5584.62500 BTN
500 PEN11169.25000 BTN
1000 PEN22338.50000 BTN
2000 PEN44677.00000 BTN
5000 PEN111692.50000 BTN
10000 PEN223385.00000 BTN