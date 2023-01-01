نغولتروم بوتاني إلى دولار جامايكي

تحويل BTN إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٬٨٦٣٫٠٦ jmd

1.00000 BTN = 1.86306 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:20 UTC
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BTN إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.064788.52961.436811.660350.9575518.2094
1GBP1.1577411.23255102.4861.663331.922111.108621.0801
1USD0.939250.811326183.14981.34951.559450.8993517.1028
1INR0.01129570.00975740.012026510.01622970.01875480.0108160.205687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار جامايكي
1 BTN1.86306 JMD
5 BTN9.31530 JMD
10 BTN18.63060 JMD
20 BTN37.26120 JMD
50 BTN93.15300 JMD
100 BTN186.30600 JMD
250 BTN465.76500 JMD
500 BTN931.53000 JMD
1000 BTN1863.06000 JMD
2000 BTN3726.12000 JMD
5000 BTN9315.30000 JMD
10000 BTN18630.60000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / نغولتروم بوتاني
1 JMD0.53675 BTN
5 JMD2.68375 BTN
10 JMD5.36750 BTN
20 JMD10.73500 BTN
50 JMD26.83750 BTN
100 JMD53.67500 BTN
250 JMD134.18750 BTN
500 JMD268.37500 BTN
1000 JMD536.75000 BTN
2000 JMD1073.50000 BTN
5000 JMD2683.75000 BTN
10000 JMD5367.50000 BTN