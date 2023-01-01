1 دولار جامايكي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل JMD إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١ jmd
٠٫٥٣ btn

1.00000 JMD = 0.53324 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18
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JMD إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / نغولتروم بوتاني
1 JMD0.53324 BTN
5 JMD2.66619 BTN
10 JMD5.33238 BTN
20 JMD10.66476 BTN
50 JMD26.66190 BTN
100 JMD53.32380 BTN
250 JMD133.30950 BTN
500 JMD266.61900 BTN
1000 JMD533.23800 BTN
2000 JMD1066.47600 BTN
5000 JMD2666.19000 BTN
10000 JMD5332.38000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار جامايكي
1 BTN1.87533 JMD
5 BTN9.37665 JMD
10 BTN18.75330 JMD
20 BTN37.50660 JMD
50 BTN93.76650 JMD
100 BTN187.53300 JMD
250 BTN468.83250 JMD
500 BTN937.66500 JMD
1000 BTN1875.33000 JMD
2000 BTN3750.66000 JMD
5000 BTN9376.65000 JMD
10000 BTN18753.30000 JMD