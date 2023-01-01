10 آلاف نغولتروم بوتاني إلى دولار جامايكي

تحويل BTN إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ btn
١٨٬٦٥٩٫٦٠ jmd

1.00000 BTN = 1.86596 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BTN إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 JMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855451.078989.27031.465251.6660.954218.4029
1GBP1.1689811.2612104.3541.712841.94751.1154421.5124
1USD0.926850.792896182.7421.35811.544160.884317.0571
1INR0.01120190.009582750.012085810.01641370.01866240.01068740.206148

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار جامايكي
1 BTN1.86596 JMD
5 BTN9.32980 JMD
10 BTN18.65960 JMD
20 BTN37.31920 JMD
50 BTN93.29800 JMD
100 BTN186.59600 JMD
250 BTN466.49000 JMD
500 BTN932.98000 JMD
1000 BTN1865.96000 JMD
2000 BTN3731.92000 JMD
5000 BTN9329.80000 JMD
10000 BTN18659.60000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / نغولتروم بوتاني
1 JMD0.53592 BTN
5 JMD2.67958 BTN
10 JMD5.35916 BTN
20 JMD10.71832 BTN
50 JMD26.79580 BTN
100 JMD53.59160 BTN
250 JMD133.97900 BTN
500 JMD267.95800 BTN
1000 JMD535.91600 BTN
2000 JMD1071.83200 BTN
5000 JMD2679.58000 BTN
10000 JMD5359.16000 BTN