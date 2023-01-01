نغولتروم بوتاني إلى ريال سعودي

تحويل BTN إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٤٥٫١٥ sar

1.00000 BTN = 0.04515 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:51 UTC
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BTN إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.0649588.55431.436941.660350.9576518.2036
1GBP1.1576111.23285102.5161.663481.922121.1085821.0736
1USD0.939050.811129183.15351.34931.559090.899217.0934
1INR0.01129250.009754590.01202610.01622660.01874950.01081370.205564

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / ريال سعودي
1 BTN0.04515 SAR
5 BTN0.22573 SAR
10 BTN0.45145 SAR
20 BTN0.90291 SAR
50 BTN2.25727 SAR
100 BTN4.51454 SAR
250 BTN11.28635 SAR
500 BTN22.57270 SAR
1000 BTN45.14540 SAR
2000 BTN90.29080 SAR
5000 BTN225.72700 SAR
10000 BTN451.45400 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / نغولتروم بوتاني
1 SAR22.15070 BTN
5 SAR110.75350 BTN
10 SAR221.50700 BTN
20 SAR443.01400 BTN
50 SAR1107.53500 BTN
100 SAR2215.07000 BTN
250 SAR5537.67500 BTN
500 SAR11075.35000 BTN
1000 SAR22150.70000 BTN
2000 SAR44301.40000 BTN
5000 SAR110753.50000 BTN
10000 SAR221507.00000 BTN