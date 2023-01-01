20 نغولتروم بوتاني إلى ريال سعودي

تحويل BTN إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ btn
٠٫٩١ sar

1.00000 BTN = 0.04536 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:28 UTC
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BTN إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855651.080589.3491.468291.670270.954718.4294
1GBP1.168711.2628104.4241.716021.952081.1157621.5388
1USD0.92550.791891182.69231.35891.545830.883617.0564
1INR0.01119210.009576360.01209310.01643320.01869380.01068540.206263

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / ريال سعودي
1 BTN0.04536 SAR
5 BTN0.22680 SAR
10 BTN0.45359 SAR
20 BTN0.90719 SAR
50 BTN2.26797 SAR
100 BTN4.53595 SAR
250 BTN11.33987 SAR
500 BTN22.67975 SAR
1000 BTN45.35950 SAR
2000 BTN90.71900 SAR
5000 BTN226.79750 SAR
10000 BTN453.59500 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / نغولتروم بوتاني
1 SAR22.04610 BTN
5 SAR110.23050 BTN
10 SAR220.46100 BTN
20 SAR440.92200 BTN
50 SAR1102.30500 BTN
100 SAR2204.61000 BTN
250 SAR5511.52500 BTN
500 SAR11023.05000 BTN
1000 SAR22046.10000 BTN
2000 SAR44092.20000 BTN
5000 SAR110230.50000 BTN
10000 SAR220461.00000 BTN