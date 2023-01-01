نغولتروم بوتاني إلى دولار بليزي

تحويل BTN إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
24.26 bzd

1.00000 BTN = 0.02426 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:0 UTC
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BTN إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.064788.51951.436871.660480.957618.2096
1GBP1.1572711.2321102.4371.662781.921551.1082121.0726
1USD0.93920.811622183.14031.349551.559580.899417.103
1INR0.01129690.009762080.012027910.01623220.01875840.01081790.205713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار بليز
1 BTN0.02426 BZD
5 BTN0.12129 BZD
10 BTN0.24259 BZD
20 BTN0.48518 BZD
50 BTN1.21294 BZD
100 BTN2.42588 BZD
250 BTN6.06470 BZD
500 BTN12.12940 BZD
1000 BTN24.25880 BZD
2000 BTN48.51760 BZD
5000 BTN121.29400 BZD
10000 BTN242.58800 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / نغولتروم بوتاني
1 BZD41.22220 BTN
5 BZD206.11100 BTN
10 BZD412.22200 BTN
20 BZD824.44400 BTN
50 BZD2061.11000 BTN
100 BZD4122.22000 BTN
250 BZD10305.55000 BTN
500 BZD20611.10000 BTN
1000 BZD41222.20000 BTN
2000 BZD82444.40000 BTN
5000 BZD206111.00000 BTN
10000 BZD412222.00000 BTN