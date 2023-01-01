10 نغولتروم بوتاني إلى دولار بليزي

تحويل BTN إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

10 btn
0.24 bzd

1.00000 BTN = 0.02437 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:30 UTC
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BTN إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855451.078989.27951.465361.666770.9544518.4093
1GBP1.1689811.2612104.3651.712961.94841.1157321.5199
1USD0.926850.792896182.75051.35821.544880.8846517.063
1INR0.01120080.009581760.012084510.01641320.01866910.01069060.206198

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار بليز
1 BTN0.02437 BZD
5 BTN0.12187 BZD
10 BTN0.24374 BZD
20 BTN0.48749 BZD
50 BTN1.21873 BZD
100 BTN2.43745 BZD
250 BTN6.09363 BZD
500 BTN12.18725 BZD
1000 BTN24.37450 BZD
2000 BTN48.74900 BZD
5000 BTN121.87250 BZD
10000 BTN243.74500 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / نغولتروم بوتاني
1 BZD41.02650 BTN
5 BZD205.13250 BTN
10 BZD410.26500 BTN
20 BZD820.53000 BTN
50 BZD2051.32500 BTN
100 BZD4102.65000 BTN
250 BZD10256.62500 BTN
500 BZD20513.25000 BTN
1000 BZD41026.50000 BTN
2000 BZD82053.00000 BTN
5000 BZD205132.50000 BTN
10000 BZD410265.00000 BTN