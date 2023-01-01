نغولتروم بوتاني إلى ليك ألباني

تحويل BTN إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٬١٩٩٫٣٣ all

1.00000 BTN = 1.19933 ALL

متوسط سعر صرف السوق عند 6:40 UTC
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BTN إلى ALL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 ALL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.064788.53511.436921.660740.957618.219
1GBP1.1573411.23225102.4681.663041.922091.1082721.0861
1USD0.939250.811524183.1551.34961.559820.899417.1119
1INR0.0112950.009759170.012025710.01622990.0187580.01081590.205783

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / ليك ألباني
1 BTN1.19933 ALL
5 BTN5.99665 ALL
10 BTN11.99330 ALL
20 BTN23.98660 ALL
50 BTN59.96650 ALL
100 BTN119.93300 ALL
250 BTN299.83250 ALL
500 BTN599.66500 ALL
1000 BTN1199.33000 ALL
2000 BTN2398.66000 ALL
5000 BTN5996.65000 ALL
10000 BTN11993.30000 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / نغولتروم بوتاني
1 ALL0.83380 BTN
5 ALL4.16899 BTN
10 ALL8.33798 BTN
20 ALL16.67596 BTN
50 ALL41.68990 BTN
100 ALL83.37980 BTN
250 ALL208.44950 BTN
500 ALL416.89900 BTN
1000 ALL833.79800 BTN
2000 ALL1667.59600 BTN
5000 ALL4168.99000 BTN
10000 ALL8337.98000 BTN