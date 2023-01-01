ألف نغولتروم بوتاني إلى ليك ألباني

تحويل BTN إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٬٢١٣٫٤٥ all

1.00000 BTN = 1.21345 ALL

متوسط سعر صرف السوق عند 5:8 UTC
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BTN إلى ALL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 ALL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.078789.26241.46521.667490.954318.4086
1GBP1.1689111.2608104.3311.712541.948991.1154921.5162
1USD0.927050.793147182.751.35831.545830.884717.0655
1INR0.01120290.009584860.012084610.01641450.01868080.01069120.20623

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / ليك ألباني
1 BTN1.21345 ALL
5 BTN6.06725 ALL
10 BTN12.13450 ALL
20 BTN24.26900 ALL
50 BTN60.67250 ALL
100 BTN121.34500 ALL
250 BTN303.36250 ALL
500 BTN606.72500 ALL
1000 BTN1213.45000 ALL
2000 BTN2426.90000 ALL
5000 BTN6067.25000 ALL
10000 BTN12134.50000 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / نغولتروم بوتاني
1 ALL0.82410 BTN
5 ALL4.12048 BTN
10 ALL8.24096 BTN
20 ALL16.48192 BTN
50 ALL41.20480 BTN
100 ALL82.40960 BTN
250 ALL206.02400 BTN
500 ALL412.04800 BTN
1000 ALL824.09600 BTN
2000 ALL1648.19200 BTN
5000 ALL4120.48000 BTN
10000 ALL8240.96000 BTN