نغولتروم بوتاني إلى يوان صيني

تحويل BTN إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٨٧٫٨٨ cny

1.00000 BTN = 0.08788 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 6:41 UTC
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BTN إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.064788.51951.436871.660480.957618.2096
1GBP1.1572711.2321102.4371.662781.921551.1082121.0726
1USD0.93920.811622183.14031.349551.559580.899417.103
1INR0.01129690.009762080.012027910.01623220.01875840.01081790.205713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Chinese Yuan RMB
1 BTN0.08788 CNY
5 BTN0.43942 CNY
10 BTN0.87884 CNY
20 BTN1.75769 CNY
50 BTN4.39421 CNY
100 BTN8.78843 CNY
250 BTN21.97107 CNY
500 BTN43.94215 CNY
1000 BTN87.88430 CNY
2000 BTN175.76860 CNY
5000 BTN439.42150 CNY
10000 BTN878.84300 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / نغولتروم بوتاني
1 CNY11.37860 BTN
5 CNY56.89300 BTN
10 CNY113.78600 BTN
20 CNY227.57200 BTN
50 CNY568.93000 BTN
100 CNY1137.86000 BTN
250 CNY2844.65000 BTN
500 CNY5689.30000 BTN
1000 CNY11378.60000 BTN
2000 CNY22757.20000 BTN
5000 CNY56893.00000 BTN
10000 CNY113786.00000 BTN