Bhutan ngultrumundan Çin yuanına

Reel döviz kuru ile BTN → CNY çevirin

1.000 btn
86,56 cny

1,000 BTN = 0,08656 CNY

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bhutan ngultrumundan Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Çin Yuanı RMB
1 BTN0,08656 CNY
5 BTN0,43282 CNY
10 BTN0,86564 CNY
20 BTN1,73127 CNY
50 BTN4,32818 CNY
100 BTN8,65636 CNY
250 BTN21,64090 CNY
500 BTN43,28180 CNY
1000 BTN86,56360 CNY
2000 BTN173,12720 CNY
5000 BTN432,81800 CNY
10000 BTN865,63600 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Bhutan Ngultrumu
1 CNY11,55220 BTN
5 CNY57,76100 BTN
10 CNY115,52200 BTN
20 CNY231,04400 BTN
50 CNY577,61000 BTN
100 CNY1.155,22000 BTN
250 CNY2.888,05000 BTN
500 CNY5.776,10000 BTN
1000 CNY11.552,20000 BTN
2000 CNY23.104,40000 BTN
5000 CNY57.761,00000 BTN
10000 CNY115.522,00000 BTN