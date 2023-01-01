نغولتروم بوتاني إلى كونا كرواتية

تحويل BTN إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٨٤٫٧٥ hrk

1.00000 BTN = 0.08475 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
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BTN إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.064788.52991.436971.659960.9575518.2092
1GBP1.1574711.2325102.4821.663441.921581.1083421.0791
1USD0.939250.811359183.15011.349651.559090.8993517.1027
1INR0.01129560.009757760.012026410.01623150.01875030.0108160.205685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Croatian Kuna
1 BTN0.08475 HRK
5 BTN0.42376 HRK
10 BTN0.84752 HRK
20 BTN1.69503 HRK
50 BTN4.23758 HRK
100 BTN8.47516 HRK
250 BTN21.18790 HRK
500 BTN42.37580 HRK
1000 BTN84.75160 HRK
2000 BTN169.50320 HRK
5000 BTN423.75800 HRK
10000 BTN847.51600 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / نغولتروم بوتاني
1 HRK11.79920 BTN
5 HRK58.99600 BTN
10 HRK117.99200 BTN
20 HRK235.98400 BTN
50 HRK589.96000 BTN
100 HRK1179.92000 BTN
250 HRK2949.80000 BTN
500 HRK5899.60000 BTN
1000 HRK11799.20000 BTN
2000 HRK23598.40000 BTN
5000 HRK58996.00000 BTN
10000 HRK117992.00000 BTN