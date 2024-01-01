2000 كونا كرواتية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل HRK إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

2,000 hrk
23,615.40 btn

1.00000 HRK = 11.80770 BTN

Mid-market exchange rate at 09:54
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855141.0838589.84431.466071.656120.95402518.5416
1 GBP1.169411.26745105.0641.714421.936661.1156421.6825
1 USD0.922650.788986182.89371.352651.5280.8802517.1072
1 INR0.01113040.009518040.012063610.01631790.01843330.0106190.206375

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kunas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / نغولتروم بوتاني
1 HRK11.80770 BTN
5 HRK59.03850 BTN
10 HRK118.07700 BTN
20 HRK236.15400 BTN
50 HRK590.38500 BTN
100 HRK1180.77000 BTN
250 HRK2951.92500 BTN
500 HRK5903.85000 BTN
1000 HRK11807.70000 BTN
2000 HRK23615.40000 BTN
5000 HRK59038.50000 BTN
10000 HRK118077.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Croatian Kuna
1 BTN0.08469 HRK
5 BTN0.42345 HRK
10 BTN0.84690 HRK
20 BTN1.69381 HRK
50 BTN4.23452 HRK
100 BTN8.46904 HRK
250 BTN21.17260 HRK
500 BTN42.34520 HRK
1000 BTN84.69040 HRK
2000 BTN169.38080 HRK
5000 BTN423.45200 HRK
10000 BTN846.90400 HRK