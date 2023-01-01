10 آلاف نغولتروم بوتاني إلى كونا كرواتية

تحويل BTN إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ btn
٨٥١٫٥٦ hrk

1.00000 BTN = 0.08516 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
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BTN إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.078789.25491.464771.665430.9539518.3997
1GBP1.1694511.26145104.3761.712921.947581.115621.5169
1USD0.927050.792739182.7431.35791.543920.8843517.0573
1INR0.01120390.009580730.012085610.01641110.01865930.01068790.206148

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Croatian Kuna
1 BTN0.08516 HRK
5 BTN0.42578 HRK
10 BTN0.85156 HRK
20 BTN1.70312 HRK
50 BTN4.25779 HRK
100 BTN8.51558 HRK
250 BTN21.28895 HRK
500 BTN42.57790 HRK
1000 BTN85.15580 HRK
2000 BTN170.31160 HRK
5000 BTN425.77900 HRK
10000 BTN851.55800 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / نغولتروم بوتاني
1 HRK11.74320 BTN
5 HRK58.71600 BTN
10 HRK117.43200 BTN
20 HRK234.86400 BTN
50 HRK587.16000 BTN
100 HRK1174.32000 BTN
250 HRK2935.80000 BTN
500 HRK5871.60000 BTN
1000 HRK11743.20000 BTN
2000 HRK23486.40000 BTN
5000 HRK58716.00000 BTN
10000 HRK117432.00000 BTN