10 тысяч бутанских нгултрумов в хорватские куны

Сконвертируйте BTN в HRK по реальному обменному курсу

10 000 btn
839,39 hrk

Nu.1,000 BTN = kn0,08394 HRK

Среднерыночный курс в 23:52
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1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
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1 BTN в HRKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08430,0845
Низкий0,08390,0839
В среднем0,08410,0842
Изменить-0.38%-0.32%
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Соотношение 1 BTN к HRK

За последние 30 дней максимальный курс BTN к HRK составил 0,0843, а минимальный — 0,0839. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0841. Изменение курса BTN к HRK в процентном соотношении составило -0.38.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к HRK составил 0,0845, а минимальный — 0,0839. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0842. Изменение курса BTN к HRK в процентном соотношении составило -0.32.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,3718,2520,9170,7721,3441,6541,491
1 CAD0,73113,320,6690,5640,9811,2071,088
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49419,89710,8421,4651,8041,626

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

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BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Хорватская куна
1 BTN0,08394 HRK
5 BTN0,41969 HRK
10 BTN0,83939 HRK
20 BTN1,67877 HRK
50 BTN4,19693 HRK
100 BTN8,39385 HRK
250 BTN20,98463 HRK
500 BTN41,96925 HRK
1000 BTN83,93850 HRK
2000 BTN167,87700 HRK
5000 BTN419,69250 HRK
10000 BTN839,38500 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Бутанский нгултрум
1 HRK11,91350 BTN
5 HRK59,56750 BTN
10 HRK119,13500 BTN
20 HRK238,27000 BTN
50 HRK595,67500 BTN
100 HRK1 191,35000 BTN
250 HRK2 978,37500 BTN
500 HRK5 956,75000 BTN
1000 HRK11 913,50000 BTN
2000 HRK23 827,00000 BTN
5000 HRK59 567,50000 BTN
10000 HRK119 135,00000 BTN