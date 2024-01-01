Bhutan ngultrumundan Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile BTN → HRK çevirin

1.000 btn
83,97 hrk

1,000 BTN = 0,08397 HRK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bhutan ngultrumundan Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Hırvat Kunası
1 BTN0,08397 HRK
5 BTN0,41986 HRK
10 BTN0,83971 HRK
20 BTN1,67943 HRK
50 BTN4,19857 HRK
100 BTN8,39714 HRK
250 BTN20,99285 HRK
500 BTN41,98570 HRK
1000 BTN83,97140 HRK
2000 BTN167,94280 HRK
5000 BTN419,85700 HRK
10000 BTN839,71400 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Bhutan Ngultrumu
1 HRK11,90880 BTN
5 HRK59,54400 BTN
10 HRK119,08800 BTN
20 HRK238,17600 BTN
50 HRK595,44000 BTN
100 HRK1.190,88000 BTN
250 HRK2.977,20000 BTN
500 HRK5.954,40000 BTN
1000 HRK11.908,80000 BTN
2000 HRK23.817,60000 BTN
5000 HRK59.544,00000 BTN
10000 HRK119.088,00000 BTN